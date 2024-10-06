İran Deniz Kuvvetleri Komutanı: Tüm durumlar için hazırlıklıyız

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Alirıza Tengsiri, Hamas'ın "Aksa Tufanı" operasyonunun ilk yıl dönümünde el-Alem haber kanalının "Direniş Tufanı" özel programına yaptığı açıklamada, "İran Silahlı Kuvvetleri, son yıllarda her türlü tehditle başa çıkmaya hazırlanmıştır." dedi.

Tengsiri, sözlerine Hürmüz Boğazı'na dikkat çekerek devam etti ve şöyle dedi: "Hürmüz Boğazı, İran’ın güneyinde bulunan ve İran ile komşu ülkelere ait olan çok önemli ve stratejik bir boğazdır. Bu yıl Savunma Haftası etkinlikleri, seyrettiğiniz geçit töreniyle başladı. Törende füze taşıyan savaş gemileri, destek gemileri ve Besic güçlerine ait gemiler ile savaş uçakları, nakliye uçakları ve helikopterler de dahil olmak üzere 583 gemi yer aldı."

Tengsiri, sözlerini şöyle sürdürdü: "44 yıl sonra, gördüğünüz ve görmekte olduğunuz ekipmanların, ekonomik ambargoların olduğu bir dönemde tamamen kendi üretimimiz olduğunu gururla söyleme hakkına sahibiz. Bu yıl özel bir yıl çünkü bir taraftan Siyonistlerin Gazze'de, yani kahraman Filistin'de, işlediği suçlara; diğer taraftan ise Siyonistlerin Lübnan’daki suçlarına tanıklık ediyoruz ki bu suçlar elbette uluslararası toplum tarafından kınanmıştır. Bu yüzden bu yılın kendine özgü bir rengi ve kokusu var."

Tengsiri, "22 Eylül Pazar günü yapılan geçit töreni, biri düşmanlara, diğeri dostlara olmak üzere iki açık mesaj taşıdı. Dostlarımıza olan mesaj, İslam Cumhuriyeti'nin hala çeşitli ekonomik yaptırımlarla karşı karşıya olduğunu, ancak asla Amerika’nın zorbalığına boyun eğmediğimizi çok iyi bildiğinizdir." dedi.

Sözlerine devam eden Tengsiri, "Öte yandan, ekonomik yaptırımlar altında olsak da bu yetenekleri geliştirdik ve bu bir mesajdır; kendi ayaklarımız üzerinde durabileceğimiz ve ihtiyaçlarımızı içeride üretebileceğimiz anlamına gelir." ifadesini kullandı.

Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı şöyle ekledi: "Bu, dostlarımıza bir mesajdır ve Amerika ve Siyonistlere ihtiyaç duymadan kendi ayaklarınızın üzerinde durabileceğiniz gerçeğini ortaya koyar. Bu nedenle Müslümanlar, ihtiyaç duydukları her şeye sahiptir ve hiçbir alanda eksiklikleri yoktur. Bizim ayrıca Körfez bölgesi ülkelerine ve dost ülkelere, bölgedeki veya zaman zaman heyetleriyle İran'a gelen ülkelere bir barış mesajımız var."

Amerikalı zorbaların Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini tehdit etmesine asla izin vermedik

Amiral Tengsiri, "Hürmüz Boğazı'nda güvenlik ve istikrarı sağlayan biziz ve Amerikalı zorbaların bu bölgeyi tehdit etmesine asla izin vermedik. Diğer mesaja gelince, son geçit töreninin mesajı, halkımız ve dünyanın geri kalanındaki mazlum Müslümanların karşısında durmak isteyenlere bir mesajdır. Biz de onların karşısında durabileceğimizi gösterebiliriz." dedi.