  1. Toplum
6 Eki 2024 18:52

İran'da tüm uçak seferleri iptal edildi

İran'da tüm uçak seferleri iptal edildi

İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Cafer Yazerlu, ülkedeki yolcu uçaklarının sefer durumlarına ilişkin bilgi verdi.

İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Cafer Yazerlu, ülkedeki yolcu uçaklarının sefer durumlarına ilişkin bilgi verdi.

Cafer Yazerlu, ''Ülkedeki tüm uçuşlar bu gece saat 21.00'den yarın sabah 06.00'a kadar iptal edilmiştir.'' dedi.

News ID 1920769

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