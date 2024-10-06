İran'da tüm uçak seferleri iptal edildi

İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Cafer Yazerlu, ülkedeki yolcu uçaklarının sefer durumlarına ilişkin bilgi verdi.

Cafer Yazerlu, ''Ülkedeki tüm uçuşlar bu gece saat 21.00'den yarın sabah 06.00'a kadar iptal edilmiştir.'' dedi.