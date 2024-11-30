Meşhed-Dammam uçak seferleri yeniden başlıyor

Razavi Horasan Havalimanları Genel Müdürü Mahmud Amani Beni konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, “Son 9 yıldır Suudi Arabistan'ın Dammam şehrine uçuşlar durdurulmuştu. Bu bağlamda yapılan takipler sonucu İran Air bu rotada uçuşların düzenlenmesi sorumluluğunu üstlendi” dedi.

Amani Beni, bu bağlamda 3 Aralık tarihi itibariyle ilk uçuşun Meşhed’den Dammam’a gerçekleşeceğini duyurdu.

Amani Beni, Meşhed ve Dammam arasında karşılıklı uçak seferlerinin her hafta Salı ve Perşembe günleri yapılacağını bildirdi.