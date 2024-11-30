  1. Toplum
30 Kas 2024 10:12

Meşhed-Dammam uçak seferleri yeniden başlıyor

Meşhed-Dammam uçak seferleri yeniden başlıyor

İran’ın Meşhed kentinden Suudi Arabistan’ın Dammam kentine yapılacak direkt uçak seferleri 3 Aralık Salı günü başlıyor.

Razavi Horasan Havalimanları Genel Müdürü Mahmud Amani Beni konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, “Son 9 yıldır Suudi Arabistan'ın Dammam şehrine uçuşlar durdurulmuştu. Bu bağlamda yapılan takipler sonucu İran Air bu rotada uçuşların düzenlenmesi sorumluluğunu üstlendi” dedi.

Amani Beni, bu bağlamda 3 Aralık tarihi itibariyle ilk uçuşun Meşhed’den Dammam’a gerçekleşeceğini duyurdu.

Amani Beni, Meşhed ve Dammam arasında karşılıklı uçak seferlerinin her hafta Salı ve Perşembe günleri yapılacağını bildirdi.

News ID 1922168

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler