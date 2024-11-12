ABD'den Haiti'ye giden yolcu uçağına ateş açıldı

ABD'nin California eyaletinden Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'ye yolcu taşıyan yolcu uçağı iniş sırasında silahlı saldırıya maruz kaldı.

kurşunlara hedef olan 951 sefer sayılı Spirit Airlines uçağı, Dominik Cumhuriyeti'ndeki Santiago Havalimanı'na güvenli bir şekilde indi.

Spirit Airlines sözcüsü yaptığı açıklamada, Santiago Havalimanına inen uçağın ilk incelemeler sonucu kurşunlardan kaynaklanan hafif hasarlar nedeniyle servis dışı bırakıldığını, olayda yalnızca bir uçuş görevlisinin hafif şekilde yaralandığını söyledi.

Dominic Cumhuriyeti'ne inen yolcuların yeni bir uçakla Fort Lauderdale-Hollywood Uluslararası Havalimanına geri götürüldüğünü kaydeden sözcü, "Yolcularımız ve uçuş görevlilerimizin güvenliği en önemli önceliğimizdir ve ikinci bir emre kadar Port-au-Prince ve Cap-Haitien'deki hizmetimizi askıya aldık" dedi.

Olayın ardından Haiti'nin başkenti Toussaint Louverture Uluslararası Havalimanındaki tüm ticari uçuşlar durdurulurken, ABD'deki tüm havayolu şirketleri de Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'ye uçuşları askıya aldı.