Irakçi: İran'ın politikası direnişi desteklemektir

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas İrakçi, "Aksa Tufanı, Nasrullah'ın Zaferi Başlıyor" oturumu sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede yaşanan gelişmeler ve Lübnan'daki katliamların önlenmesi amacıyla çalışmaların ve diplomatik görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

İrakçi, New York'taki görüşmelerin ardından Beyrut ve Şam'a bir ziyaret gerçekleştirdiğini ve bu akşam itibariyle bölgeye bir ziyaret yapacağını, Riyad'a gideceğini söyledi.

İrakçi, İslam ülkeleri tarafından toplu bir hareketin yapılmakta olduğunu ekleyerek, "İran'ın politikası direnişi desteklemektir ve bu temel politikadan asla vazgeçmeyecektir." ifadesini kullandı.

Irakçi, yapılan görüşmelerin katliamları durdurmak için olduğunu ve İran'ın birçok kez gerilimin artmasını istemediğini belirttiklerini, ancak savaşmaktan korkmadıklarını vurguladı.

İrakçi ayrıca her senaryoya hazır olduklarını ve silahlı kuvvetlerin tam hazırlık içinde olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Irakçi, İran'ın polistikasının çatışmaları durdurmak ve kabul edilebilir bir ateşkese ulaşmak olduğunu kaydederek, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterine Arap Birliği zirvesinin düzenlenmesi önerisinde bulunduklarını ve Genel Sekreterin bu konuda görüşmelerde bulunduğunu dile getirdi.

Katar'da Fars Körfezi İşbirliği Konseyi ülkeleriyle yapılan toplantıya da değinen İrakçi, Fars Körfezi İşbirliği Konseyi ülkeleri dışişleri bakanlarının ilk gayri resmi ortak toplantısının Katar'da düzenlendiğini belirtti.

İrakçi, İran ile Fars Körfezi İşbirliği Konseyi ülkeleri arasında inişli çıkışlı bir ilişki olduğunu ve bunun doğal olduğunu, ancak bu ilişkinin bölgesel işbirliğine dönüşmesi için iradenin mevcut olduğunu söyledi.

İrakçi, Bahreyn dışındaki tüm Fars Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleriyle ilişkileri olduğunu, ancak son üç ay içinde Bahreyn Dışişleri Bakanının üç kez İran'ı ziyaret ettiğini ve bu konuda bir iradenin var olduğunu ekledi.