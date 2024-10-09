İranlı sporcular Victor Türkiye 2024 badminton turnuvasında yarışacak

İran Kadın ve Erkek Milli Badminton Takımları, Tahran'da 15 günlük bir kampın ardından İstanbul'da yapılacak olan Victor Türkiye International Challenge 2024 badminton turnuvasının , Premier Lig'in ilk yarı sezonuna katIlmak üzere İstanbul'a gitti.

Victor Türkiye International Challenge 2024 badminton turnuvası 10-13 Ekim 2024 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak.

Hangi ülkeler Victor Türkiye 2024 badminton turnuvasına katılacak?

İran, Finlandiya, İsviçre, Fransa, İtalya, İngiltere, Danimarka, Hindistan, Almanya, Norveç, Belçika, Ukrayna, İspanya, Azerbaycan, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Türkiye, Polonya, Moldova, Estonya, Avusturya, Amerika, İskoçya, Malezya ve Yunanistan bu yarışmalara katılan ülkelerdir.