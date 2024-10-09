Çin, Türkiye'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti

Yapılan açıklamada, Türkiye’nin Çin’den ithal edilen otomobillere uygulanan ek gümrük vergilerinin söz konusu şikâyetin ana unsuru olduğu kaydedildi. Açıklamada, “Türkiye’nin aldığı ayrımcı tedbir DTÖ kurallarına aykırıdır ve korumacı niteliktedir. Türkiye’yi DTÖ kurallarına uymaya ve tedbirlerini derhal düzeltmeye çağırıyoruz” denildi. Çin’in DTÖ’ye sunduğu istişare talebi, bir ticaret anlaşmazlığında ilk resmi adım olarak dikkat çekerken, söz konusu anlaşmazlıkların genelde bu aşamada çözüme kavuşturulduğu biliniyor.

Türkiye, Mart 2023’te Çin’den ithal edilen elektrikli taşıtlar için yüzde 40 ilave gümrük vergisi uygulanması kararı almıştı. Böylece, Çin’den ithal elektrikli araçlarda gümrük tarifesi yüzde 50’ye çıkmıştı. Bu yılın temmuz ayında ise bu vergilerin kapsamını genişleten Türkiye, içten yanmalı motora sahip (benzinli, dizel, hibrit) araçlar ile ticari araçları da yüzde 40 ilave gümrük vergisine tabi tutmaya başladı. Türkiye ayrıca 2023 itibarıyla, AB ve serbest ticaret anlaşması kalan Çin, Japonya G. Afrika gibi ülkelerden ithal edilen tüm elektrikli araçlar için de 7 bölgede 20 servisin bizzat kuruma, temsilci bulundurma ve çağrı merkezi açma gibi şartlar getirmişti.