İspanya Başbakanı: Lübnan'ın işgalini kınıyoruz

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez parlamentoda yaptığı konuşmada, Ortadoğu'daki gelişmeleri değerlendirdi.

Sanchez, "Lübnan gibi egemen bir devletin İsrail tarafından işgal edildiği açıktır ve bu nedenle uluslararası toplum buna kayıtsız kalamaz." dedi.

Sanchez, "Ukrayna'daki durumu da kınıyoruz, Gazze'deki durumu da kınıyoruz ve şimdi de Lübnan'ın işgalini kınıyoruz." ifadesini kullandı.

İspanya Başbakanı Sanchez, Avrupa Birliği liderleri arasında İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri sürdürdüğü katliama en açık sözlü şekilde eleştirenlerden biri.



