Siyonist Rejim: Hizbullah'ın saldırılarında 1645 bina hasar gördü

El-Cezire'nin haberine göre, Siyonist rejimin Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz bir yıl boyunca ve 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan sınırına yakın yerleşim birimlerinde bulunan 1645 konut ve askeri üssün zarar gördüğünü duyurdu.

Diğer yandan, Reuters haber ajansı, Siyonist rejim medyasına dayandırdığı haberinde, Lübnan'ın güneyinden işgal altındaki kuzey Filistin'de yer alan "Kiryat Şimona" yerleşim birimine en az 20 roket fırlatıldığını ve bugün sabah saatlerinden itibaren bu yerleşim birimine 100 roket atıldığını bildirdi.

Siyonist rejim medyası ayrıca Hizbullah'ın roket saldırıları sonrasında orta Celile'de bulunan "Karmiel" yerleşim birimi ve çevresindeki bölgelerde, Galile'nin kuzeyinde bulunan "Misgav Am" yerleşim biriminde ve "Beit Hillel" yerleşim biriminde sirenlerin çaldığını duyurdu.

Bilindiği üzere, Tel Aviv, uluslararası uyarıları ve kararları göz ardı ederek, 23 Eylül'den (2 Mehr) itibaren Gazze Şeridi'ndeki soykırımını genişletti ve Güney Lübnan'a yönelik ağır ve eşi görülmemiş hava saldırıları başlattı.

Lübnan Hizbullah'ı ise bu saldırılara tepki olarak işgal altındaki Filistin topraklarındaki çeşitli bölgeleri roketleriyle hedef alıyor.