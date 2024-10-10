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10 Eki 2024 21:33

Siyonist Rejim'den Beyrut merkezine hava saldırısı

Siyonist Rejim'den Beyrut merkezine hava saldırısı

El-Cezire televizyon kanalı, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezindeki "Nuweyri" bölgesinde Siyonist rejimin hava saldırısının ardından patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.

El-Cezire, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezindeki "Nuweyri" bölgesinde Siyonist rejimin hava saldırısı sonucu patlama seslerinin duyulduğunu aktardı.

El-Cezire muhabiri, "Nuweyri" bölgesinin yoğun nüfuslu bir yerleşim bölgesi olduğunu ve bu saldırıda çok katlı bir konut binasının hedef alındığını ekledi.

Muhabir, bu binada yaşayanların binayı boşaltamadığını ve bu saldırıda muhtemelen bir grup sivilin yaralandığını belirtti.

Reuters haber ajansı ise güvenlik kaynaklarına dayanarak, Beyrut'un Nuweyri bölgesine yapılan saldırıda iki kişinin şehit olduğunu ve 9 kişinin yaralandığını bildirdi.

Bazı kaynaklar, Beyrut'un batısındaki Ras en-Naba bölgesinin de Siyonist rejimin hava saldırısına hedef olduğunu ekledi.

Bu saldırı, Siyonist rejimin Beyrut merkezine, El-Kola ve El-Başura bölgelerine yapılan saldırılardan sonra üçüncü saldırısıdır.

Siyonist rejimin Kanal 14 televizyonu, Beyrut'un Nuweyri bölgesine yapılan saldırıda Hizbullah'ın İletişim ve Koordinasyon Birimi sorumlusu "Vefik Safa"nın hedef alındığını iddia etti.

News ID 1920856

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