Siyonist Rejim'den Beyrut merkezine hava saldırısı

El-Cezire, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezindeki "Nuweyri" bölgesinde Siyonist rejimin hava saldırısı sonucu patlama seslerinin duyulduğunu aktardı.

El-Cezire muhabiri, "Nuweyri" bölgesinin yoğun nüfuslu bir yerleşim bölgesi olduğunu ve bu saldırıda çok katlı bir konut binasının hedef alındığını ekledi.

Muhabir, bu binada yaşayanların binayı boşaltamadığını ve bu saldırıda muhtemelen bir grup sivilin yaralandığını belirtti.

Reuters haber ajansı ise güvenlik kaynaklarına dayanarak, Beyrut'un Nuweyri bölgesine yapılan saldırıda iki kişinin şehit olduğunu ve 9 kişinin yaralandığını bildirdi.

Bazı kaynaklar, Beyrut'un batısındaki Ras en-Naba bölgesinin de Siyonist rejimin hava saldırısına hedef olduğunu ekledi.

Bu saldırı, Siyonist rejimin Beyrut merkezine, El-Kola ve El-Başura bölgelerine yapılan saldırılardan sonra üçüncü saldırısıdır.

Siyonist rejimin Kanal 14 televizyonu, Beyrut'un Nuweyri bölgesine yapılan saldırıda Hizbullah'ın İletişim ve Koordinasyon Birimi sorumlusu "Vefik Safa"nın hedef alındığını iddia etti.