İran: İsrail'in Kızılay'ı hedef alınması uluslararası hukukun ihlalidir

İran’ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, BM Güvenlik Konseyi’ne ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e gönderdiği mektupta, İsrail'in Suriye'deki İran Kızılayı’nın insani yardım deposuna düzenlediği terör saldırısını kınadı. İrevani, "İnsani ve tıbbi tesislerin kasten hedef alınması, uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlalidir" dedi.

İrevani, BM Güvenlik Konseyi Başkanı Pascal Christian ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e gönderdiği mektupta, İsrail’in Suriye’deki İran Kızılayı'na ait insani yardım deposuna düzenlediği terör saldırısının uluslararası hukukun açık bir ihlali ve insan hayatını kurtarmaya yönelik çabalar karşısında korkunç bir saldırı olduğunu ifade etti.

İrevani mektubunda şu ifadeleri kullandı: "Bu insani yardım tesisleri, İran Kızılayı tarafından yalnızca İsrail'in acımasız saldırılarından mağdur olan Lübnanlı sivil mülteciler ve saldırıya uğrayan sivillere yardım amacıyla kurulmuştu. Bu tesisler, bu tür suçların kurbanlarına hayati bir yaşam hattı sunmaktaydı."

İranlı diplomat ayrıca şunları ekledi: "İran Kızılayı, bu insani yardım merkezini kurma niyetini resmen Uluslararası Kızılhaç Komitesi’ne bildirmişti. Ancak bu insani yardım merkezinin tamamen insani amaçlarına rağmen, tesisler ve ekipmanlar bu vahşi terör saldırısında tamamen yok edildi."

İrevani, İran’ın BM Güvenlik Konseyi'nden bu korkunç saldırıyı şiddetle kınamasını ve İsrail'in daha fazla ihlal yapmasını önlemek için acil ve kararlı adımlar atmasını talep etti.

İran’ın BM Daimi Temsilcisi İrevani’nin Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği mektubun tam metni şu şekildedir:

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla

Bağlı olduğum hükümetten alınan talimat üzerine, bu mektup, işgalci İsrail rejiminin 9 Ekim 2024 gecesi İran Kızılayı’na ait insani yardım deposuna yönelik kasıtlı ve vahşi bombalamasını şiddetle kınamak amacıyla dikkatinizi çekmek için gönderilmektedir.

Suriye-Lübnan sınırında yer alan bu tesis, 200 hastane yatağı, tam donanımlı 56 yataklı bir sahra hastanesi ve ileri tıbbi ekipmanlar, oksijen üretim üniteleri, önemli tıbbi malzemeler, iki mobil fırın, yiyecek ve içme suyu, 5000 gıda paketi ve diğer barınma ihtiyaçlarını içeren insani yardım malzemeleri içermekteydi.

Bu insani yardım deposuna yapılan korkunç saldırı, uluslararası hukukun açık bir ihlali ve insan hayatını kurtarmaya yönelik çabalara karşı korkunç bir darbedir.

Bu insani yardım tesisleri, İsrail’in acımasız saldırılarından mağdur olan Lübnanlı mültecilere yardım amacıyla İran Kızılayı tarafından kurulmuştu ve bu suçların kurbanları için hayati bir yaşam hattı sağlamaktaydı.

İran Kızılayı, bu insani yardım tesisini kurma niyetini resmen Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne bildirmişti. Buna rağmen, bu tesisler tamamen yok edildi.

İsrail rejiminin insani ve tıbbi tesisleri kasten hedef alması, uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali olup, tartışmasız bir şekilde savaş suçudur. Uluslararası hukuka göre, sivil altyapılara, özellikle de insani ve tıbbi tesislere, ekipmanlara ve hastanelere yönelik saldırılar kesinlikle yasaktır. Bu tesisler her durumda tam koruma altında olmalı ve saygı görmelidir. Bu temel ilkenin her türlü ihlali, uluslararası hukukun ciddi bir ihlalidir ve hiçbir koşulda hoşgörüyle karşılanamaz.

İran, BM Güvenlik Konseyi'nden bu korkunç suçu şiddetle kınamasını ve İsrail rejiminin daha fazla ihlalde bulunmasını önlemek için acil ve kararlı adımlar atmasını talep etmektedir. Filistin ve Lübnan halkına yönelik devam eden savaş ve soykırımın ışığında, BM Güvenlik Konseyi, sivilleri, insani yardım çalışanlarını ve tıbbi tesisleri koruma görevini yerine getirmelidir.

Uluslararası hukuk, saygı görmeli ve bağlayıcı kabul edilmelidir; bu tür korkunç suçlar cezasız kalmamalıdır. Bu bağlamda, Güvenlik Konseyi, bu suçların tekrarlanmasını önlemek ve hesap verebilirliği sağlamak için harekete geçmelidir.

Bu mektubun Güvenlik Konseyi belgesi olarak kaydedilmesi ve dağıtılması rica olunur.

Saygılarımızla.