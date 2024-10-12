İran Dışişleri Bakanı yarın Bağdat’a gidecek

Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak, Middle East News'e verdiği açıklamada, İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi’nin resmi temaslar kapsamında yarın Pazar günü Bağdat'ı ziyaret edeceğini bildirdi.

Abbas Irakçi, "bölgesel konuları görüşmek" ve "Siyonist İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki suçlarını durdurmaya çalışmak" üzere Suudi Arabistan ve Katar’a ziyarette bulunmuştu.

Bölge ziyaretinin ardından açıklamada bulunan Irakçi, “Bölgede savaş ve gerilimin tırmanması peşinde değiliz ancak her türlü senaryoya hazırız. İsrail’in saldırısının nasıl olacağına bakacağız. Ona göre değerlendirip tepkimizi göstereceğiz” dedi.

İsrail rejiminin savaşın bölgeye yayılması peşinde olduğuna işaret eden Irakçi, “Bölgedeki direniş güçleri İsrail’e cevap verebilirler. Bizim direniş güçlerine desteğimiz siyasi ve diplomasiyle sınırlı kalmayacaktır. Onlara ne gerekiyorsa sunacağız.'' ifadesini kullandı.

Son günlerde gerçekleştirdiği Suudi Arabistan ve Katar ziyaretlerinde Gazze ve Lübnan’da barışın sağlanması konularını ele aldıklarını dile getiren İranlı Bakan, “ABD ile diplomatik kanallar açık. Diğer ülkeler üzerinden dolaylı olarak fikir alışverişinde bulunuyoruz.'' diye konuştu.