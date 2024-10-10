Irakçi Riyad gezisini değerlendirdi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, sosyal medya İnstagram hesabından yaptığı bir paylaşımda Suudi Arabistan’a bir günlüğüne gerçekleştirdiği gezisini değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Irakçi paylaşımında, “İkinci tür bölge seyahatımın ilk durağı Riyad’da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile görüştüm” ifadesini kullandı.

İkili ilişkilerin geliştirilmesine ve bölgedeki en son gelişmelere odaklanarak yararlı ve yapıcı görüşmeler yapıldığını belirten Irakçi, " Ayrıca Siyonist rejimin Gazze'deki soykırım ve Lübnan'a yönelik askeri saldırı da dahil olmak üzere savaş suçlarının derhal durdurulması ve mültecilere acil yardım sağlanması için işbirliği yapılması gerektiğine vurgu yapıldı.” dedi.

Irakçi ayrıca İran İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan’ın çeşitli alanlardaki ilişkileri ve işbirliğini genişletmeye kararlı olduğunu bildirdi.