Irakçi, Riyad temaslarının ardından Doha'ya gitti

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, Suudi Arabistan'daki temaslarının ardından Katar'a gitti.

Irakçi, Riyad temasları kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile görüştü.

Irakçi-Ferhan görüşmesine ilişkin açıklama yapan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, iki bakanın, Siyonist İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan ve Gazze'deki durum başta olmak üzere bölgedeki son gelişmeler üzerine "faydalı ve yapıcı" görüşmelerde bulunduğunu belirtti.

Tarafların, İsrail rejiminin Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarının durdurulması ve sivillere derhal insani yardım sağlanması gerektiğini vurguladığını aktaran Bekayi, Irakçi ile Bin Ferhan'ın siyasi, güvenlik ve ekonomik alanlarda ilişkilerin geliştirilmesi yönündeki ortak kararlılıklarını yinelediğini kaydetti.

Irakçi, görüşmeden önce yaptığı açıklamada, Riyad ziyaretinin Siyonist Rejim'in Filistin ve Lübnan'da işlediği suçların durdurulmasına yönelik bölgesel istişarelerin devamı olduğunu söylemişti.