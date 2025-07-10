Galibaf, İran'ın Siyonist rejime karşı füze operasyonlarının boyutlarını anlattı

İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Siyonist rejimin İran’a karşı dayattığı savaşın çeşitli boyutları ve arka planlarına değindiği kapsamlı bir röportajda; İslam Devrimi Lideri’nin rolünü, ulusal birliğin sağlanmasını ve 90 milyonluk İran halkından oluşan sert çekirdeğin ülkeyi savunmadaki oluşumunu anlattı.

Galibaf, İran’ın işgal altındaki topraklar üzerinde hava ve kara sahasında sağladığı füze hakimiyetine dikkat çekerek, savaşın ikinci yarısında İran’ın füze saldırılarında yüzde 90 başarı oranı elde ettiğini ifade etti.

Meclis Başkanı Galibaf, Siyonist rejimin güvenlik araştırma merkezinin açıkladığı rakamlara göre, bu rejimin 3520 yaralı verdiğini, bu sayıya dayanarak da 500’den fazla kayıp verdiğinin tahmin edildiğini belirtti.

Galibaf ayrıca, İslam Devrim Lideri’nin sadece birkaç saat içinde silahlı kuvvetleri şoktan çıkardığını vr 1979’da olduğu gibi savaş odasında bulunarak doğrudan komutanlarla görüştüğünü de açıklamasına ekledi.

Meclis Başkanı Galibaf, son savaşta İran’ın operasyon planlarının sürekli olarak güncellendiğini, bu savaşın İran’ın füzeleri için gerçek bir deneme ve ayar fırsatı olduğunu ve bu operasyonlar sayesinde sadece Siyonist rejimin askeri merkezlerinin imha edilmediğini, aynı zamanda bu rejimin hava savunma sistemlerinin de devre dışı bırakıldığını söyledi.