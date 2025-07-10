Yemen'den Ben Gurion Havalimanı'na füze saldırısı

El-Mesire’nin haberine göre Yemen Silahlı Kuvvetleri yaptığı açıklamada, işgal altındaki topraklarda bulunan Ben Gurion Havalimanı’na Zulfikar tipi bir balistik füze ile saldırdığını duyurdu.

Açıklamada, söz konusu operasyonun hedeflerine ulaştığı belirtilerek, 300’den fazla şehir ve yerleşim biriminde sirenlerin çaldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“Siyonist rejimin Gazze Şeridi’ndeki suçlarının devam etmesinin ardından, Yemen Silahlı Kuvvetleri’nin füze birimi başarılı bir askeri ve özel operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonda, işgal altındaki Yafa bölgesindeki El-Ledd Uluslararası Havalimanı Zulfiqar tipi bir balistik füze ile hedef alındı.”

Habere göre, bu füze saldırısı milyonlarca Siyonisti sığınaklara çekilmeye zorladı ve Ben Gurion Havalimanı’nın faaliyetlerini durdurdu.

Açıklamada ayrıca Yemen Silahlı Kuvvetleri, askeri kabiliyetlerini geliştirmeye devam ettiklerini vurgulayarak, bu eylemlerin Filistin halkını savunma ve direniş eksenini güçlendirme konusundaki sorumlu ve etkili rollerinin bir parçası olduğunu belirtti.

Açıklamanın devamında,“Filistin’in işgal altındaki topraklarındaki askeri ve stratejik hedeflere yönelik füze saldırılarını ve Siyonist düşmana yönelik deniz ablukasını da kapsayan destekleyici askeri operasyonların çapını genişletiyoruz” ifadelerine yer verildi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonların Gazze Şeridi’ne yönelik savaş sona erene ve kuşatma tamamen kaldırılana kadar devam edeceğini vurguladı.