İsrail ve destekçileri soykırım yapıyor

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, bugün yaptığı açıklamada, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Naim Kasım, Siyonist İsrail'in Lübnan ve Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarına tepki göstererek, ''İsrail rejimi ve destekçileri soykırım ve katliamlar yapıyor, biz de onlara karşı durup kararli bir duruş sergilemeliyiz.'' dedi.

Siyonist İsrail’in varlığının katliamlara dayandığına dikkati çeken Şeyh Naim Kasım, ''Gaspçı ve işgalci bir rejim olan İsrail, tüm bölge ve dünya için gerçek bir tehlikedir. Bu rejimin işgalci tutumu Filistin'le sınırlı kalmayacaktır.’’ ifadesini kullandı.

''Lübnan, İsrail’in yayılmacı projesinin bir parçası''

Naim Kasım, Lübnan’ın, Siyonist İsrail’in bölgede yürütmeye çalıştığı yayılmacı projesinin bir parçası olduğunu ifade ederek, rejimin bu planının önünde durmak için Filistin’i desteklediklerini kaydetti.

Netanyahu'nun yeni Ortadoğu projesi

Siyonist Başbakan Netanyahu’nun yeni Ortadoğu projesini gerçekleştirmek istediğini anlatan Naim Kasım, şunları kaydetti:

''Amerikan-Siyonizm’in yeni Ortadoğu projesi tehlikesiyle karşı karşıyayız.

İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırıları durdurmak için Gazze'de ateşkes talep ettik. Direnişimiz meşru ve savunma amaçlıdır ve işgale karşı durup işgal edilen toprakları özgürleştirmeyi amaçlıyoruz. Filistin özgürleştirmelidir.

Bölgedeki mevcut proje yayılmacı politikalar kapsamındadır.''

''İran, Filistin’i desteklemekten gurur duyuyor''

Hizbullah yetkilisi, İran’ın Filistin’e verdiği desteği takdir ederek, ''İran İslam Cumhuriyeti, Filistin'in özgürlüğü için Filistinlileri destekliyor. Tüm gücünü Filistin'in statüsünü güçlendirmek için kullanan İran, Filistin’i desteklemekten gurur duyuyor.’’ açıklamasını yaptı.

''Herhangi bir noktayı vurabiliriz''

İşgal güçlerinin güney Lübnan'da ilerleme kaydedemeyeceğini vurgulayan Şeyh Naim Kasım, Hizbullah'ın işgal altındaki toprakların her noktasını vurabileceğini söyledi.

Naim Kasım, Hizbullah'ın son direniş operasyonları hakkında, ''Son 7 günde yeni bir denklem kurmaya karar verdik ve bunun sonucunda Hayfa'yı hedef aldık.'' diye konuştu.

"Çözüm ateşkes"

Genel Sekreter Yardımcısı Kasım, İsrail rejimin saldırılarına ilişkin değerlendirmesinde, "Çözüm ateşkes" dedi, ancak 'zayıf bir pozisyondan konuşmadıklarını' ifade etti.

Hizbullah Hareketi'nin yenilmeyeceğini vurgulayan Naim Kasım, ''Çünkü bu toprakların sahibi biziz ve güçlerimiz şehadet peşinde. İsrail ordusu yenilecektir.'' dedi.