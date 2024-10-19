Türkmen gazı İran üzerinden Irak'a ulaşacak

Irak Elektrik Bakanlığına göre; Aşkabat ve Bağdat, İran üzrerinden Irak'a Türkmen gazı tedariki konusunda takas anlaşması imzaladı.

Anlaşmaya Elektrik Bakanı Ziyad Ali Fazıl ve Türkmengaz Devlet Kurumu Başkanı Maksat Babayev imza attı.

Irak'taki elektrik santrallerine Türkmenistan doğal gazı tedariki konusunda imzalanan anlaşma kapsamında, Türkmenistan, Irak'a yıllık yaklaşık 10 milyar metreküp doğal gaz ihraç etmeyi planlıyor.

Temmuz 2024'de Türkmen ve İran tarafları, Türkmenistan'dan İran üzerinden Irak'a takas yoluyla temin edilecek yıllık 10 milyar metreküpe kadar doğalgazın alım satımına ilişkin sözleşme imzalamıştı.