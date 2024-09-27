  1. Ekonomi
27 Eyl 2024 16:00

İran Ulusal Gaz Şirketi ile Türkiye'nin BOTAŞ şirketiyle arasında kritik görüşme

İran Ulusal Gaz Şirketi ile Türkiye'nin BOTAŞ şirketiyle arasında kritik görüşme

Türkiye'nin BOTAŞ şirketiyle ile İran Ulusal Gaz Şirketi (NIGC) arasında yapılan görüşmede, iki ülke arasındaki uzun dönemli gaz arzı ve Türkmen gazının Türkiye'ye ulaştırılması konularında işbirliği olanakları görüşülürken Türkmen gazı ile olanaklar da ele alındı.

Türkiye'nin başlıca gaz tedarikçilerinden olan İran ile yürürlükteki uzun vadeli doğalgaz alım anlaşması 2026 yılında sona erecek. Türkiye yaklaşık 50 milyar m3 olan gaz tüketiminin yaklaşık 10 milyar m3'lük bölümünü İran'dan sağlıyor.

Doğalgaz aldığı ülkeleri çeşitlendirmeye çalışan Türkiye, geleneksel gaz tedarikçileri Rusya, İran ve Azerbaycan'a ek olarak Türkmenistan'dan gaz alabilmek için de çaba gösteriyor.

Türkiye Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, İran'ın şebekesi üzerinden takas yoluyla Türkmenistan'dan yılda 1.5-2 milyar m3 doğalgaz alınabileceğini, kapasitenin ise daha sonra artırılabileceğini Temmuz ayında ifade etmişti.

BOTAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre taraflar arasında Tahran'da yapılan toplantıda, "Başta İran'dan Türkiye'ye uzun dönemli doğal gaz arzı ve Türkmen gazının İran üzerinden Türkiye'ye ulaştırılması olmak üzere iki şirket arasında iş birliği konuları" ele alındı.

Açıklamada iki kuruluşun yöneticilerinin, "BOTAŞ ile NIGC iş birliğinin önümüzdeki dönemde daha da güçlenerek devam etmesine dair mutabakatlarını" teyit ettikleri ifade edildi.

Kaynak: Ekonomim

News ID 1920472

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