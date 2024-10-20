IKBY'de Parlamento seçimleri yapılıyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Parlamentosu seçimleri bugün yapılıyor. Oy verme işlemi saat 07.00 itibariyle başladı. Oy verme işlemi saat 18:00’de sona erecek.

Bugünkü oylamada 2 milyon 683 bin 618 genel seçmenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

Seçmenler bu sabahın erken saatlerinden itibaren Erbil, Süleymaniye, Dohuk ve Halepçe'de oylarını kullanmaya başladı.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonundan cuma günü yapılan açıklamada, tüm seçim sonuçlarının Bağdat’taki merkeze gönderileceği ve genel seçimlerin tamamlanmasından 24 saat sonra seçimlerin ilk sonuçlarının açıklanacağı bildirilmişti.

Seçim sürecini 16 konsolosluk ve yabancı kuruluştan bin 830 kişinin yanı sıra 22 yabancı ve uluslararası medya kuruluşundan 109 gazeteci izleyecek.

Siyasi parti ve yerel sivil kuruluşlarının gözlemcileri dahil isimleri doğrulanmış 9 bin 610 yerli gözlemci de seçimleri izleyecek.

IKBY’de parlamento seçimleri en son 2018'de yapılmıştı. Seçimlerde bu yıl ilk kez elektronik oylama sistemi kullanılacak.

