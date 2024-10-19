Hamas'ın yeni lideri yakında açıklanacak

Hamas Siyasi Büro yetkililerinden Mahmud Mardavi, Şehit Yahya Sinvar'ı, tüm aşamalarda benzersiz bir örnek ve Filistinlilerin işgalcilere karşı mücadelesinin başlangıç noktası olarak değerlendirdi.

Mardavi ayrıca “Yahya Sinvar’ın şehadeti sonrasında Hamas hareketinin ateşkes müzakerelerine ilişkin şartları değişmeyecek, Hamas'a yeni bir lider seçeceğiz ve ondan sonra ateşkese ilişkin her türlü öneriyi görüşeceğiz” dedi.

Hamas'ın siyasi dairesinin yeni başkanı, örgütsel düzenlemelere göre seçileceğini belirten Mardavi "Mevcut durumda, Şehit Sinvar'ın halefini çok kısa bir süre içinde seçmemiz gerekiyor. Bu doğal bir süreçtir ve uzun sürmeyecektir" ifadesinde bulundu.

Geçtiğimiz ağustos ayında İsmail Heniyye'nin şehadeti sonrası Hamas'ın Siyasi Büro Başkanlığına seçilen Yahya Sinvar, soykırımcı İsrail ordusunun Refah'ta düzenlediği terör saldırısında şehit düştü.