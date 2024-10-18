Pezeşkiyan: Sinvar'ın şehit olması direnişi etkileyemez

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar’ın şehadeti dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Pezeşkiyan, mesajında cihadın, işgalcilere karşı durmak ve işgal altındaki toprakların gerçek sahiplerine özgürlük sağlamak için bir mücadele olduğunu vurguladı. Şehadetin, kahramanlıkların terör ve ortadan kaldırılma çabalarıyla engellenemeyeceğini belirtti.

Mesud Pezeşkiyan'ın kaleme aldığı mesajda, ''Yahya Sinvar’ın şehadet haberi, özellikle Filistin halkı için tüm özgürlük savunucuları açısından acı ve üzüntü verici. Bu durum, işgalci ve çocuk katili Siyonist rejimin durdurulamaz suçlarının açık bir göstergesidir. Şehit Sinvar, hayatı boyunca yıllarca acımasız Siyonist rejimin esareti altında kaldı ve onurlu yaşamının sonuna kadar cesurca savaştı.

Cihad, saldırganlıkla karşı durmak ve işgal altındaki toprakların gerçek sahiplerine özgürlük ve kurtuluş hediye etmek, terör ve kahramanların ortadan kaldırılmasıyla durdurulamayacak bir harekettir," ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan , “Eğer bir lider kaybolursa, bir başka lider ortaya çıkar,” diyerek düşmanın bu süreçte direnişin güçlenmeye devam edeceğini bilmesi gerektiğini vurguladı.

Mesud Pezeşkiyan, şehit Yahya Sinvar’ın şehadetini İslam İnkılabı Rehberi’ne, mazlum ve güçlü Gazze halkına ve tüm özgürlük savunucularına taziyelerini iletti.

Geçtiğimiz ağustos ayında İsmail Heniyye'nin şehadeti sonrası Hamas'ın Siyasi Büro Başkanlığına seçilen Yahya Sinvar, soykırımcı İsrail ordusunun Refah'ta düzenlediği terör saldırısında şehit düştü.