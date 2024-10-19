Zarif'ten şehit Yahya Sinvar için başsağlığı mesajı

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cevad Zarif, Hamas Lideri Yahya Sinvar’ın şehadeti nedeniyle taziye mesajı yayınladı.

Taziye mesajın metni şu şekilde:

"Bismillâhirrahmanirrahim

Mü'minler içinde öyle yiğitler var ki, Allah'a verdikleri söze dâimâ bağlı kalmışlardır. Onlardan kimi sözünün gereğini yerine getirip O'nun yolunda can vermiş, kimi de sırasını beklemektedir. Onlar, verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir.

Siyonistlere karşı direniş bayraktarı Şehit Yahya Sinvar, bir ömür boyu süren mücadele ve azimle Filistin halkının haklarını savunmanın ardından nihayet uzun süredir hayalini kurduğu şehadetiyle, şehit dostlarına kavuştu.

Uzun yıllar İsrail'in başına bela olan ve Tel Aviv'in saldırganlığına karşı güçlü bir bariyer olan Şehit Sinvar, dünya hayatının son perdesinde, İsrail'in yalanlarına ve psikolojik savaşına geçersiz bir çizgi çekmek için kahramanca şehadetiyle Hakk'ın rahmetine kavuştu.

Kuşkusuz Sinvar, Heniyye, Nasrullah, Süleymani ve diğer fedakar liderlerinin şehadeti, sağlam direniş ağacını güçlendirecektir."

