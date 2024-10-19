İran İçişleri Bakanı’ndan Şehit “Sinvar” için taziye mesajı

İran İçişleri Bakanı İskender Mümini, Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar’ın şehadeti nedeniyle bir mesaj yayımladı.

İçişleri Bakanı Mümini yayınladığı taziye mesajında, “Seyyid Hasan Nasrullah, İsmail Heniyye ve Kasım Süleymani'nin şehadetleriyle direniş cephesinin damarlarına yeni kan soluduğu gibi, Şehit Sinvar da şehit olduktan sonra düşmanlarını daha da korkutan nesildendir. Bu savaşçının ve direniş efsanesinin kanı, gaspçı ve çocuk katili Siyonist rejimi kesinlikle çökmeye daha da yaklaştıracaktır” ifadesini kullandı.

Mümini ayrıca, Hamas Lideri Yahya Sinvar’ın şehadeti nedeniyle İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, İslam Ümmeti ve dünyanın tüm özgür insanlarına başsağlığı diledi.