Hizbullah'tan Şehit Sinvar için taziye mesajı

Geçtiğimiz ağustos ayında İsmail Heniyye'nin şehadeti sonrası Hamas'ın Siyasi Büro Başkanlığına seçilen Yahya Sinvar, soykırımcı İsrail ordusunun Refah'ta düzenlediği terör saldırısında şehit düştü.

Hizbullah'ın Şehit Yahya Sinvar için yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Filistinli direnişçi ve mazlum halka, İslami Direniş Hareketi Hamas mensubu kardeşlerimize, Arap ve İslam ümmetine, dünya genelindeki tüm direnişçi ve özgür insanlara, Aksa Tufanının lideri ve Hamas Siyasi Büro Başkanı, şehit kardeşimiz Yahya Sinvar’ın şehadeti dolayısıyla en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Özellikle onun fedakâr ailesine başsağlığı diler, Allah’tan sabır, metanet ve ahirette en güzel mükâfatları niyaz ederiz.

Şehit lider Yahya Sinvar, direniş ve fedakârlık yolunda büyük bir misyon üstlenerek, İsmail Heniyye ’den liderlik meşalesini devralmış, kahraman mücahitlerle birlikte direnişin ve mücadelenin yolunda yürümeye devam etmiştir. Amerikan projesine ve siyonist işgale karşı duran bu yiğit lider, kanını bu uğurda feda etmiş ve en yüce makam olan şehitlik mertebesine ulaşmıştır.

Hizbullah liderliği olarak, Lübnan’daki halkımızın işgalci siyonist rejimin acımasız saldırısına karşı direndiği bu süreçte, Filistin halkının yanında olduğumuzu bir kez daha teyit ediyoruz. Allah’ın vaadine, mümin kullarına zafer vereceğine, onlara onur ve özgürlük bahşedeceğine olan inancımız tamdır. Yüce Allah’tan aziz şehidimizi rahmetiyle kuşatmasını ve direnişçilerin kalplerine sabır ihsan etmesini diliyoruz.''