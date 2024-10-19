Ayetullah Hamanei'den Hamas lideri 'Sinvar' için taziye mesajı

İran İslam Devrim Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar’ın şehadeti nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Bölgedeki Müslüman milletlere ve gayretli gençlere hitap olarak yayınladığı mesajda Kahraman savaşçı olan Komutan Yahya Sinvar’ı överek, direniş cephesinin, önde gelen şahsiyetlerinin şehadeti ile ilerlemekten vazgeçmediği gibi, Sinvar'ın şehadeti ile de durmayacağını vurguladı.

Ayetullah Hamanei’nin kaleme aldığı mesajın metni:

“Müslüman milletler!

Bölgenin gayretli gençleri!

Kahraman savaşçı, Komutan Yahya Sinvar de şehit arkadaşlarına ulaştı.

Direnişin ve mücadelenin parlayan yüzüydü; Zalim ve saldırgan düşmanın karşısında çelik kararlılıkla durdu; düşünce ve cesaretle ona tokat attı; onarılmaz 7 Ekim darbesini bu bölge tarihine hatıra olarak bıraktı ve şeref ve gururla şehitlerin miracına uçtu.

Onun gibi ömrünü gaspçı ve zalim düşmana karşı mücadeleye adayan bir insana layık şehadetten başka son yoktur. Onun kaybı direniş cephesi için elbette acıdır ama bu cephe Şeyh Ahmed Yasin, Fathi Şakaki, Rantisi ve İsmail Heniyye gibi önemli isimlerin şehadeti ile ilerlemekten vazgeçmedi ve Sinvar’ın şehit olmasıyla da zerre kadar durmayacaktır. Allah’ın izniyle. Hamas yaşıyor ve yaşayacaktır.

Her zaman olduğu gibi samimi savaşçıların yanında olacağız; Allah'ın yardımıyla.

Kardeşimiz Yahya Sinvar’ın şehadetinden dolayı ailesine, savaş arkadaşlarına ve Allah yolunda savaşanlara taziyelerimi sunuyorum.

Allah’ın sâlih kullarına selâm olsun

Seyyid Ali Hamanei

19 Ekim 2024”