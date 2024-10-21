Dışişleri Bakanı Irakçi, Bahreyn ve Kuveyt'e gidiyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi düzenlediği ilk basın toplantısında gündemdeki gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi'nin bölgedeki son gelişmeleri görüşmek ve Siyonist rejimin suçlarını durdurmaya çalışmak amacıyla çıktığı bölge turuna değinen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, "Dışişleri Bakanı'nın gezisi Lübnan'da başladı ve diğer ülkelerde devam etti. Bu istişareler devam edecek. Dışişleri Bakanı, gezilerin yanı sıra Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Mısır ve Fransa dışişleri bakanları da dahil olmak üzere çeşitli yetkililerle görüşmelerde bulundu." dedi.

Bekayi, "Bölge zorluklarla karşı karşıya olsa bile komşularla ilişkileri geliştirmeye yönelik çabaların sürdürülmesi, İran'ın dış politikasının temel önceliklerinden biridir." ifadesini kullandı.

Bekayi ayrıca, İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi'nin bugün Bahreyn ve Kuveyt'e ziyarette bulunacağını duyurdu.