BRICS çok yönlü ilişkileri güçlendirmek için özel ve önemli bir fırsattır

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, İran'ın BRICS üyesi ülkelerle ortak işbirliğini gözden geçirmek amacıyla cumhurbaşkanının başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya ilişkin bir rapor sunarak, “İran'ın BRICS ülkeleriyle ortak işbirliğini incelemek amacıyla Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın başkanlığında ve cumhurbaşkanlığı ofis başkanı, Yol ve Şehircilik, Petrol, İletişim ve Bilgi Teknolojileri, Sanayi, Madencilik ve Ticaret, Ekonomi Bakanları, Merkez Bankası Başkanı, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri’nin katılımıyla düzenlediği toplantıya katıldım” dedi.

Dışişleri Bakanı Irakçi, “Bu toplantıda İran ile BRICS üyeleri arasındaki sorunların ve engellerin çözülmesi, anlaşma ve ortak projelerin uygulanmasını ve ilerletilmesini hızlandıracak çözümler ayrıntılı olarak ele alındı” ifadesini kullandı.

Irakçi, “BRICS, İran’ın dış politikasında çok taraflılığın güçlendirilmesi için özel ve önemli bir fırsat olup, ülkemiz de sayısız ekonomik ve jeopolitik kapasiteden yararlanarak bu grubun tüm üyeleri için güvenilir ve stratejik bir ortak olabilir” ifadelerinde bulundu.