İran ve Japonya dışişleri bakanları arasında telefon görüşmesi

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi ve Japon mevkidaşı Takeshi Iwaya arasında dün bir telefon görüşmesi yapıldı.

Taraflar 40 dakika süren bu telefon görüşmesinde ikili konular, bölgedeki gelişmeler ve İran'ın nükleer meselesi hakkında görüş teadisinde bulundular.

Dışişleri Bakanı Irakçi görüşmenin başında Iwaya'yı Japonya Dışişleri Bakanı olarak atanmasından dolayı tebrik etti.

Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Japonya Dışişleri Bakanı, İran'ın İsrail'e (işgal altındaki topraklar) yönelik son (misilleme amaçlı) saldırısı da dahil olmak üzere Orta Doğu'da (Batı Asya) mevcut gerilim artışından Tokyo'nun ciddi endişesini dile getirdi.

Açıklamada, Japonya Dışişleri Bakanı'nin, İran da dahil olmak üzere ilgili tüm tarafları, bölgedeki gerilimin daha da artmasını önlemek için itidalli davranmaya çağırdığı belirtildi.

Takeshi Iwaya ayrıca İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) ile daha fazla işbirliği yapması gerektiğini vurguladı.