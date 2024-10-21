İran Kızılayı Başkanı, İsviçre'ye gitti

İran Kızılayı Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, İsviçre'de düzenlenecek Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Örgütleri Asamblesi Toplantısı'na katılmak üzere Cenevre kentinde gitti.

Kulivend, Cenevre temasları kapsamında Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkilileri ile bir dizi görüşmede bulunacak. Görüşmelerde Lübnan ve Gazze'deki savaştan etkilenen bölgelere insani yardımların ulaştırılması ve İran'ın sahra hastanesine yapılan saldırı gibi konuların ele alınması bekleniyor.

Siyonist İsrail saldırıları sırasında yaralanan Lübnanlılara tıbbi yardım sağlamak amacıyla İran Kızılayı tarafından kurulan sahra hastanesi 10 Ekim'de işgal güçleri tarafından hedef alınmıştı.