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23 Eki 2024 16:54

Ankara'da terör saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Ankara'da terör saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi önünde patlama meydana geldi.

Ankara Kahramankazan'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’ye (TUSAŞ) önünde iki patlama ve silah sesleri duyuldu.

Çevresinde bulunan fabrikalar ve işyerlerinde işçilerin dışarı çıkışına izin verilmiyor. İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili "çalışıyoruz" dedi.

TUSAŞ içindekiler sığınağa alındı. Olay yerine özel hareket personeli sevk edildi.

Olayın terör saldırısı olduğundan şüpheleniliyor. Canlı bomba olduğu değerlendirmeleri yapılıyor. Operasyon sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız" dedi.

News ID 1921198

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