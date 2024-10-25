Siyonistlere sert bir karşılık verilecek

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Ayetullah Seyyid Ahmed Hatemi'nin imamlığında eda edildi.

Cuma Namazı hutbelerinde konuşan Ayetullah Hatemi, gündemdeki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

İşgalcilere seslenen Ayetullah Hatemi, Siyonistlerin hata yapması durumunda onlara ''Gerçek Vaat-3 '' operasyonu ile ağır bir darbe indirileceğini belirtti.

Ayetullah Hatemi, Siyonist İsrail’in Beyrut’ta düzenlediği terör saldırısı sonucu şehit düşen Lübnan Hizbullah Hareketi Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin'i ''mücahid ve fedakâr'' olarak tanımladı.

Avrupa Birliği (AB)-Fars Körfezi İşbirliği Konseyi Zirvesi'nin sonuç bildirgeside yer alan İran'la ilgili asılsız iddialara tepki gösteren Ayetullah Hatemi, ''Üç ada meselesi Siyonist İsrail'e destek amacıyla gündeme getiriliyor. Herkes şunu bilmelidir ki, üç ada İran'a aittir ve böyle de kalacaktır.'' diye konuştu.

İranlı yetkililer Fars Körfezi'ndeki üç ada olan Ebu Musa, Büyük Tunb ve Küçük Tunb adalarının ülkenin ayrılmaz bir parçası olduğunu her zaman dile getiriyor ve aynı zamanda bu konuyu herhangi bir tarafla "müzakere etmeyeceğini" vurguluyor.

Hürmüz Boğazı'na yakınlığı ve bölgedeki petrol potansiyeli sebebiyle stratejik konumda yer alan adalarla ilgili BAE hakimiyet iddiasında bulunuyor.