İran, Katar, Suriye ve Mısır bölgeyi görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi ile Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman bin Casim es-Sani, Suriye Dışişleri Bakanı Bassam al-Sabbagh ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdul Ati’nin arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.

Telefon görüşmesinde bakanlar, Siyonist rejimin İran saldırısını kınarken, Gazze ve Lübnan'da ateşkesin sağlanması, Siyonist rejimin savaş makinesinin durdurulması ve istikrarın sağlanması yönündeki çabaların artırılması gerektiğini vurguladılar.

İran’ın İsrail saldırısına ilişkin tutumunu anlatan Irakçi, İran’ın toprak bütünlüğüne ve güvenliğine yönelik herhangi bir saldırıya, uygun zamanda ve uygun bir şekilde karşılık verme hakkını tamamen saklı tuttuklarını belirtti.

