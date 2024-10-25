Tahran'da patlama sesi duyuldu; Tahran'dan açıklama geldi

Tahran'ın güney ve batı bölgesinde cumartesi günü erken saatlerinde çok sayıda patlama sesi duyuldu. Seslerin nedeni henüz bilinmiyor.

Tahran'daki patlama sesleri ile ilgili açıklama

Tahran Eyaleti Hava Savunma Halkla İlişkiler Sorumlusu'nun açıklamasına göre, Tahran çevresinde duyulan ses, Eyalet Hava Savunmasının Tahran dışında üç yerden verdiği tepkiyle ilgiliydi.

Olayın boyutları araştırılıyor.

Tahran'daki hava savunma sistemlerinin çalışmasından görüntüler

İran rafinelerinde durumun normal olduğu öğrenildi.

Mehr Haber Ajansı muhabiri Tahran'daki İmam Humeyni Havalimanı ve Mehrabad Havaalanı'nda durumun normal olduğunu hiçbir olayın yaşanmadığını ve uçuşların devam ettiğini bildirdi.

Mehr Haber Ajansı muhabiri patlama seslerinin duyulmasına ve Siyonist rejimin propagandasına rağmen Tahran'da her şey sakin ve tam güvenlik içinde olduğunu hiçbir yangın ve dumanın gözükmediğini bildirdi.

İsrail, İran'a saldırı düzenlediğini iddia etti

Siyonist Rejim Sözcüsü Daniel Hagari, İran'ın bazı askeri noktalarına saldırılar düzenledeğini iddia etti.

Fax News'a göre, İsrail, İran'a yönelik saldırılardan önce planlarını Beyaz Saray'a bildirmişti.

Bu iddiaların hiçbiri İranlı yetkililer tarafından henüz doğrulanmadı.

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