Irak, İsrail'in İran'a yönelik saldırısını şiddetle kınadı

Irak Hükümet Sözcüsü Basım Avadi, bugün yayımladığı mesajda, İsrail'in İran'a yönelik saldırısını "en şiddetli şekilde" kınadı.

Irak'ın daha önce, İsrail'in Filistin halkına yönelik "acımasız" davranışları, Lübnan, Suriye ve İran'a yönelik saldırıları konusunda uluslararası toplumun sessiz kalmasının tehlikeli sonuçları konusunda uyarıda bulunduğu belirtilen açıklamada, "Irak, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını şiddetle kınıyor, İran İslam Cumhuriyeti ile dayanışmasını bir kez daha yineliyor." denildi.

Açıklamada, ayrıca Gazze ve Lübnan'da ateşkes sağlanması ve bölgede istikrarın desteklenmesi için kapsamlı bölgesel ve uluslararası adımlar atılması çağrısında bulunuldu.

Siyonist İsrail ordusu, İran'da bazı askeri hedeflere saldırı düzenlediğini açıklamıştı.