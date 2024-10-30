Irak direnişinde işgal altındaki topraklara İHA’lı saldırı

Irak İslami Direnişi yayınladığı bir bildiride işgal altındaki toprakların kuzeyini insansız hava araçlarıyla hedef aldığını duyurdu.

Irak direnişinin yayınladığı bildiride, “Siyonistlerin zulmüne uğrayan Filistin halkına destek vermek amacıyla insansız hava aracıyla saldırı düzenleyerek işgal altındaki toprakların kuzeyinde hayati önem taşıyan bir hedefi vurduk” ifadesine yer verildi.

Tel Aviv şu ana kadar bu saldırının olası kayıp ve hasarlarına ilişkin bir rapor yayınlamadı ancak Siyonist kaynaklar, işgal altındaki toprakların kuzeyinde sirenlerin çaldığını bildirdi.