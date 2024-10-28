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28 Eki 2024 16:40

Direniş gruplarından ABD'nin Suriye'deki en büyük üssüne saldırı

Direniş gruplarından ABD'nin Suriye'deki en büyük üssüne saldırı

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde, ABD'nin en büyük askeri üssüne saldırı düzenlendiği belirtildi.

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde, ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer petrol sahasına düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonrasında patlama sesleri duyuldu.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre; İslami direniş grupları, ABD askeri üssünü çok sayıda insansız hava aracıyla hedef aldı.

Olayla ilgili daha fazla ayrıntı açıklanmadı.

Suriye'nin Humus ile Deyrizor ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Tenef ile Ömer Petrol Sahası askeri üslerine dün gece de İHA'lı saldırı düzenlenmişti.

News ID 1921336

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