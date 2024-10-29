Pezeşkiyan'dan Erdoğan'a "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" tebrik mesajı

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği bir mesajda, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı"nı Türkiye halkıyla hükümetini tebrik etti.

Tebrik mesajında İran’ın çok taraflı kurum ve mekanizmalar çerçevesinde ikili ilişkileri ve işbirliğini güçlendirmeye hazır olduğunu belirten Pezşekiyan, “Mevcut durumda Siyonist rejim ve destekçilerinin savaş çığırtkanlıkları nedeniyle, bölgenin ve İslam dünyasının iki büyük ve etkili ülkesi olan İran ile Türkiye arasındaki kardeşlik ve dostane ilişkilerin korunması daha da önem kazanmıştır ve karşılıklı istişare, dayanışma ve işbirliğinin güçlendirilmesi, hem iki ülke hem de bölge için istikrarın ve güvenliğin pekiştirilmesine ve kalkınmanın ve refahın artmasına yol açacaktır” ifadelerinde bulundu.