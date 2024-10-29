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29 Eki 2024 16:00

İşgal ordusu: Gazze'nin kuzeyinde 4 askerimiz daha öldü

İşgal ordusu: Gazze'nin kuzeyinde 4 askerimiz daha öldü

Siyonist İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşanan son çatışmalar sonrasında dört askerinin daha öldürüldüğünü doğruladı.

Siyonist İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde yaşanan son çatışmalar sonrasında dört askerinin daha öldürüldüğünü bildirdi.

İsrail rejiminin Gazze'nin kuzeyini tamamen ele geçirme girişimine karşın bölgedeki Filistinli grupların direnişi devam ediyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde katil İsrail ordusunun göçe zorlama talimatlarını reddederek evlerini ve sığınma merkezlerini terk etmeyen Filistinliler, 25 gündür devam eden İsrail rejimi kuşatması nedeniyle temel gıda ve içmeye elverişli su bulamıyorlar.

Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, 6 Ekim'de söz konusu bölgelere kara saldırısı başlattı.

Bu adımın, daha önce rejim basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, Syonistler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

News ID 1921364

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