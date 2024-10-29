Lübnan'ın güneyinde 8 Avusturyalı asker yaralandı

Avusturya Savunma Bakanlığına göre, Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nde görevli 8 Avusturyalı askeri, Nakura Kampı'na düzenlenen roket saldırısında yaralandı.
Askerlrin "hafif ve yüzeysel şekilde" yaralandığını bildiren bakanlık, saldırıya tepki gösterdi.
Bakanlık, saldırının nereden geldiğinin belli olmadığını bildirdi.
Askerlerden hiçbirinin acil tıbbi bakıma ihtiyaç duymadığı ifade edildi.
BM gücü daha önce İsrail'i UNIFIL misyonunun Nakura Kampı'nı kasıtlı olarak hedef almakla suçlamıştı.
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