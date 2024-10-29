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29 Eki 2024 18:45

Lübnan'ın güneyinde 8 Avusturyalı asker yaralandı

Lübnan'ın güneyinde 8 Avusturyalı asker yaralandı

Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nde (UNIFIL) görevli sekiz Avusturyalı asker yaralandı.

Avusturya Savunma Bakanlığına göre, Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nde görevli 8 Avusturyalı askeri, Nakura Kampı'na düzenlenen roket saldırısında yaralandı.

Askerlrin "hafif ve yüzeysel şekilde" yaralandığını bildiren bakanlık, saldırıya tepki gösterdi.

Bakanlık, saldırının nereden geldiğinin belli olmadığını bildirdi.

Askerlerden hiçbirinin acil tıbbi bakıma ihtiyaç duymadığı ifade edildi.

BM gücü daha önce İsrail'i UNIFIL misyonunun Nakura Kampı'nı kasıtlı olarak hedef almakla suçlamıştı.

News ID 1921366

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