Almanya'nın Tahran Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

ABD'den İran’daki terör saldırıları yönlendiren terör örgütü "Tonder" elebaşı Cemşid Şarmehd'in idam edilmesinin ardından Alman makamları İran'ın yargı süreci hakkında bir dizi iddialarda bulundu. Bunun üzerine Almanya’nın Tahran Büyükelçisi Markus Potzel Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

Potzel'in bakanlıkta Dışişleri Bakanlığı Batı Avrupa Genel Müdürü ile görüştüğü belirtildi.

Görüşmede İranlı yetkili, ''200'den fazla masum İran vatandaşının şehit olmasına veya yaralanmasına yol açan terör saldırılarının sorumlusu Şarmehd'i savunan Alman hükümetinin bu tavrı, hukukun üstünlüğü, insan haklarının korunması, suç ve terörle mücadele alanındaki iddialarıyla çelişmektedir.'' dedi.

İranlı diplomat, ''İran'da herkes kanun önünde eşittir ve üçüncü bir ülke pasaportuna sahip olmak onları ayrıcalıklı kılmaz.'' ifadesini kullandı.

Almanya Büyükelçisi'nin de Tahran'ın tutumunu Berlin'e yansıtacağını bildirdiği kaydedildi.

"Tonder" ve "İran Krallığı Meclisi" adıyla bilinen terör örgütü, 12 Nisan 2008'de Şiraz kentinde 14 kişinin şehit olmasına ve 215 kişinin de yaralanmasına yol açan terör saldırısı ile ülke genelinde bazı silahlı eylemler ve sabotajlar düzenlemiştir.

Şarmehd, 21 Şubat 2023'te yargılandığı mahkeme tarafından idama mahkum edilmiştı.

"Tonder" elebaşı Cemşid Şarmehd'in Alman vatandaşı olduğu belirtiliyor.