İran, Macaristan Büyükelçisini Dışişleri'ne çağırdı

AB Konseyi Dönem Başkanlığı'nı yürüten Macaristan'ın Tahran Büyükeliçisi Giola Peto, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Macaristan Büyükelçisi'nin Avrupa Birliği (AB)-Fars Körfezi İşbirliği Konseyi Zirvesi'nin sonuç bildirgeside yer alan İran'la ilgili asılsız iddialar nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı belirtildi.

Görüşmede Dışişleri Bakanlığı Batı Avrupa Genel Müdürü, Avrupa Birliği'ne üye ülkeler de dahil olmak üzere tüm ülkelerin başka ülkelerin toprak bütünlüğü ile ulusal egemenliğine saygı gösterip uluslararası hukuk ile Birleşmiş Milletler Şartı'na uyması gerektiğini belirterek, İran’ın toprak bütünlüğüne yönelik bazı temelsiz iddialarda bulunan AB’nin tutumunu şiddetle kınadı.

İran'ın Ebu Musa, Büyük Tunb ve Küçük Tunb adaları üzerindeki egemenliğini vurgulayan İranlı yetkili, Avrupa Birliği'nin bilinçsiz ve sorumsuzca sergilediği tutumunun hukuki değerden yoksun olduğunu kaydetti.

Macaristan Büyükelçisinin de Tahran'ın tutumunu ülkesine ileteceğini belirttiği aktarıldı.