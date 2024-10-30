  1. Toplum
30 Eki 2024 13:39

Devrim Muhafızları'na ait helikopter eğitim sırasında düştü

Devrim Muhafızları'na ait helikopter eğitim sırasında düştü

Fars eyaletinin Zerrindeşt ilçesinde Devrim Muhafızları Ordusu'na ait bir helikopterin eğitim sırasında düştüğü belirtildi.

İran'ın güneyindeki Fars eyaletinin Zerrindeşt ilçesinde Devrim Muhafızları Ordusu'na ait bir helikopterin eğitim sırasında düştüğü açıklandı.

Devrim Muhafızları'ndan yapılan açıklamada, olayda bir kişinin yaralandığı kaydedildi.

News ID 1921384

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