Devrim Muhafızları'na ait helikopter eğitim sırasında düştü

İran'ın güneyindeki Fars eyaletinin Zerrindeşt ilçesinde Devrim Muhafızları Ordusu'na ait bir helikopterin eğitim sırasında düştüğü açıklandı.
Devrim Muhafızları'ndan yapılan açıklamada, olayda bir kişinin yaralandığı kaydedildi.
Fars eyaletinin Zerrindeşt ilçesinde Devrim Muhafızları Ordusu'na ait bir helikopterin eğitim sırasında düştüğü belirtildi.
İran'ın güneyindeki Fars eyaletinin Zerrindeşt ilçesinde Devrim Muhafızları Ordusu'na ait bir helikopterin eğitim sırasında düştüğü açıklandı.
Devrim Muhafızları'ndan yapılan açıklamada, olayda bir kişinin yaralandığı kaydedildi.
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