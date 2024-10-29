Hizbullah'ın yeni lideri Şeyh Naim Kasım kimdir?

Hizbullah lideri Seyyid Hasan Nasraullah'ın Siyonist İsrail tarafından şehit edilmesinin ardından Hizbullah'ın yeni liderinin kim olacağı belli oldu.

Al Jazeera televizyonunun haberine göre, Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, hareketin yeni genel sekreteri olarak seçildi.

Yapılan açıklamanın ardından Naim Kasım kimdir, kaç yaşında ve hayatı gündeme geldi.

Şeyh Naim Kasım kimdir?

Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım, 1953 yılında Lübnan'ın Keferkila bölgesinde doğdu.

Evli ve altı çocuğu olan Naim Kasım, ilahiyat okudu ve Lübnan Üniversitesi'nde kimya alanında lisans derecesini tamamladı.

Üniversiteyi tamamladıktan sonra altı yıl boyunca kimya öğretmenliği yapan Naim Kasım Müslüman Öğrenciler Birliği'nin kurucuları arasında yer alıyor.

1974-1988 yılları arasında ise İslami Din Eğitimi Derneği'nin başkanlığını yaptı.

Hizbullah Hareketi'nin kuruluşunda önemli bir rol oynayan Naim Kasım, 1991'de genel sekreter yardımcısı oldu.

Hasan Nasrullah'ın 27 Eylül'de Siyonist İsrail'in düzenlediği terör saldırısında şehit edilmesinin ardından ise Şeyh Naim Kasım, Hizbullah'ın yeni lider oldu.