UAEA Başkanı Grossi'den ''İran'' açıklaması

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, İran hakkında açıkalamada bulunarak, ''Önümüzdeki günlerde Tahran'a gidebilirim. Elbette yine de tarihini onaylamamız gerekiyor; Ama yapılacak.'' dedi.

Trump'ın zaferinden sonra İran'la etkileşimde nelerin değişebileceği sorusuna Grossi, ''Yeni yönetim, yeni düzenleme ve yaklaşımlar anlamına geliyor. Zaten Trump yönetimiyle çalıştım ve işbirliği yaptım. Yeni Trump yönetimi ile de işbirliği yapmayı bekliyorum.'' yanıtını verdi.

Grossi Eylül ayında yaptığı açıklamada, "Önemli teknik ve siyasi toplantılar yapmak üzere yakında Tahran'a gideceğim." demişti.