Uzmanlar Meclisi üyeleri İmam Humeyni (r.a) türbesini ziyaret etti

İran Uzmanlar Meclisi üyeleri bugün sabah saatlerinde İslam Cumhuriyeti’nin Kurucusu’na saygı ve bağlılık için İmam Humeyni (r.a) Kutsal Türbesi’ni ziyaret etti.
6.Uzmanalar Meclisi üyelerinin son toplantısı 5-6 Kasım tarihlerinde düzenlendi.
İran Uzmanlar Meclisi üyeleri bugün sabah saatlerinde İslam Cumhuriyeti’nin Kurucusu’na saygı ve bağlılık için İmam Humeyni (r.a) Kutsal Türbesi’ni ziyaret etti.
İran Uzmanlar Meclisi üyeleri bugün sabah saatlerinde İslam Cumhuriyeti’nin Kurucusu’na saygı ve bağlılık için İmam Humeyni (r.a) Kutsal Türbesi’ni ziyaret etti.
6.Uzmanalar Meclisi üyelerinin son toplantısı 5-6 Kasım tarihlerinde düzenlendi.
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