Uzmanlar Meclisi üyeleri İmam Humeyni (r.a) türbesini ziyaret etti

İran Uzmanlar Meclisi üyeleri bugün sabah saatlerinde İslam Cumhuriyeti’nin Kurucusu’na saygı ve bağlılık için İmam Humeyni (r.a) Kutsal Türbesi’ni ziyaret etti.