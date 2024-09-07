İran'dan 'Zengezur Koridoru' açıklaması

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, "Zengezur koridoru İran'ın bölgedeki askeri ve siyasi gücünü azaltmaya yönelik, içerisinde başka ellerin de olduğu sahte bir projedir. Böylesi bir hayalin peşinde olanları alacakları kararların ağır ve maliyetli sonuçlar doğuracağı konusunda uyarıyoruz." dedi.

Tahran yönetiminin Zengezur Koridoru'na karşı olduğunu belirten Azizi, koridorun bölge ülkelerinin çıkarına olmadığını ve İran'ın atılacak her türlü adıma ve sınırdaki değişikliğe ciddi karşılık vereceğini belirtti.

İran'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini hedef alacak hiçbir adıma izin vermeyeceğini vurgulayan Azizi, bölgede gerilim istemediklerini ancak İran'ı hedef alabilecek her türlü girişim karşısında sessiz kalmayacakları mesajını verdi.