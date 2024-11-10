Pezeşkiyan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile telefonda görüştü

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin son durumunu ele alındı.

Görüşmede Pezeşkian, yoğun programı nedeniyle Suudi Arabistan’da düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi’ne katılmayacağını belirterek, "İran'ın Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Sayın Arif benim adıma zirveye katılacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Bu zirvenin, sizin tedbirleriniz sayesinde Siyonist rejimin suçlarını, Gazze ve Lübnan'daki savaş ve kan dökülmesini durdurmak için etkili ve somut sonuçlar doğuracağından hiçbir şüphem yok." ifadesini kullandı.

Pezeşkiyan ayrıca, iki ülke liderlerinin iradesi doğrultusunda ikili ilişkilerin daha da gelişmesini umduğunu dile getirdi.