Pezeşkiyan: Bölgesel ilişkilerimizde olumlu bir atmosfer hakim

Bir grup ekonomistin katıldığı toplantıda konuşan İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, "Sosyal sermayeyi yeniden tesis ederek iç anlaşmazlıkları gidererek, uluslararası alanda gerilimleri azaltarak ülkenin ekonomik durumunu ve halkın geçimini iyileştirecek etkili adımlar atmaya çalışıyoruz." dedi.

Pezeşkiyan "14'üncü hükümetin başlangıcından bu yana bölgeden dünyanın diğer bölgelerine kadar geniş düzeyde diplomasi yürüttük. Dışişleri Bakanımızla çok sayıda görüşme ve toplantı yaptık, bunların sonuçları da görülüyor. Siyonist rejimin son dönemde İran’a yönelik saldırısının ardından bölgedeki Arap ülkelerinin tümü bu saldırıyı kınadı. Ayrıca bugün bölgesel ilişkilerimizde ve işbirliğimizde olumlu bir atmosfer hakimdir." ifadesinde bulundu.