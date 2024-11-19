Putin'den Batı'yı korkutacak karar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Beyaz Saray yönetimini ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'a bırakmadan önce Biden yönetimi tarafından alınan kararın ardından nükleer doktrinini değiştirme kararı aldı.

Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre, Rusya lideri Putin, güncellenmiş nükleer doktrini onaylayan kararnameyi imzaladı.

"Rusya'nın egemenliğini korumak için başvurulacak son çare" olduğu belirtilen nükleer doktrinde, "Rusya'nın nükleer silah kullanımına izin veren değişimleri netleştirmesi gerekiyordu" denildi.

Putin tarafından imzalanan doktrinde, "Nükleer caydırıcılığa tabi olan Devletler ve askeri ittifaklar kategorisi genişletilmiştir. Etkisiz hale getirilmesi için bu tür eylemlerin gerekli olduğu askeri tehditlerin listesi tamamlanmıştır. Nükleer silaha sahip bir ülkenin katılımı ya da desteği ile nükleer silaha sahip olmayan herhangi bir devlet tarafından gerçekleştirilen bir saldırı, Rusya'ya karşı ortak bir saldırı olarak değerlendirileceği kararına varılmıştır. Bu duruma ek, nükleer olmayan silahlarla bile yapılacak saldırı durumunda, Rusya'nın nükleer bir karşılık vereceği belirtilmiştir. Bu karara, Belarus'a yönelik bir saldırı olması durumu da dahil edilmiştir." ifadelerine yer verildi.